Luka Doncic impressionne déjà

Les Mavericks ont réalisé une énorme performance pour dominer les Grizzlies dans les grandes largeurs, avec un succès de 37 points d'écart ! Si Dallas a vécu une soirée si tranquille, c'est notamment parce que Luka Doncic a été étincelant pour lancer son équipe dans la partie.

Dès le premier quart-temps, le Slovène a ébloui la rencontre de son talent avec 21 points et 3 passes décisives ! Les Mavericks ont creusé l'écart et Doncic est omniprésent, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. « C’est incroyable, et les mots me manquent » commente Christian Wood. « Ce qu’il fait en attaque, ses passes, sa manière de placer les joueurs, c’est épatant ! Je ne sais pas s’il avait un surplus de motivation ou s’il fait ça de manière régulière, mais c’est génial. ».

L'intérieur est nouveau à Dallas et il découvre donc le All-Star des Mavericks. Jason Kidd commence à être habitué, depuis son arrivée sur le banc en 2021/2022, mais il reste soufflé. « Il joue à un niveau différent en ce moment », déclare le coach. « Cela ressemble au niveau qu’il avait en fin de saison dernière. J’ai trouvé que Luka et les autres avait donné le ton en donnant le ballon à l’intérieur. Qu’on les mette ou pas, cela nous a donné de bons tirs. »

Comme la victoire fut facile, Luka Doncic n'a joué que 30 minutes. Le temps de compiler 32 points, 10 passes et 7 rebonds, sans oublier deux contres et deux interceptions. Après une première défaite contre Phoenix, l'ancien du Real Madrid et les Mavericks rebondissent. « C’est important de bien débuter les matches », rappelle-t-il. « L’année dernière, il y a quelques matches qu’on avait mal débutés en playoffs. C’est pour ça que je veux progresser dans ce domaine cette année. »