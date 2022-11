Luka Doncic estime avoir beaucoup progressé en défense

S’il est capable de dominer une défense adverse quasiment à lui seul, Luka Doncic est par contre un défenseur très moyen, voire faible, depuis son arrivée en NBA. Mais depuis l’arrivée de Jason Kidd à la tête des Mavericks, le Slovène fait des efforts et il assure qu’il a beaucoup progressé dans le domaine… « Les gens ne vont pas l'admettre, mais je pense que cette année, j'ai vraiment fait un grand pas. Je n'ai pas besoin que les gens croient, je crois en moi. Je pense défendre bien mieux que les quatre premières années et avoir fait un grand pas en avant », assure-t-il.

Luka Doncic a pour lui d’être l’un des joueurs qui volent le plus de ballon (1.8 par match) et qui en dévie le plus (3.0 par match). Ça ne veut pas dire qu’il est un grand défenseur, car étant donné la charge qu’il doit assumer en attaque, il a souvent tendance à s’économiser, mais il est assez malin pour se placer correctement et ne plus être un poids.

Jason Kidd confirme

« Il a de très bons instincts, il est incroyablement intelligent. Il connaît très bien nos systèmes. Et c'est en partie pour cette raison que vous le voyez voler beaucoup de ballons en ce moment, parce qu'il a cet instinct, ce QI. Il est aux bons endroits et fait souvent l'effort de le faire », apprécie Sean Sweeney, l’assistant de Jason Kidd en charge de la défense.

Et puis il a envie de progresser. « C'est un plaisir de le côtoyer, de lui enseigner et de travailler avec lui. Son esprit de compétition se manifeste de plusieurs façons. Cette année, il a progressé dans sa façon de communiquer avec ses coéquipiers, en leur transmettant des messages importants. Il a l'impression de vouloir le 'total package'. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont ça en eux. Avec un peu de chance, on peut l'aider à y arriver » conclut Jason Kidd.