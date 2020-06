Luka Doncic, Drazen Petrovic : même combat

Talent précoce originaire d'ex-Yougoslavie, j'ai tout gagné avec le Real Madrid avant d'enchanter la NBA. Ces affirmations peuvent résumer le parcours de deux joueurs d'exception : Drazen Petrovic et Luka Doncic. En une phrase, de nombreux parallèles peuvent être dressés entre deux joueurs qui ont marqué leur génération. Deux basketteurs indissociables à cause de leur parcours mais aussi de l'importance de l'un pour l'autre. Dans son jeu ou dans ses propos, le rookie de l'année 2019 a toujours avoué s'être inspiré du joueur passé par New Jersey et Portland.

Luka Doncic, plus fort que la première star européenne de la NBA ?



Depuis l'émergence de Luka Doncic dans le basket professionnel, de nombreux observateurs ont osé la comparaison entre les deux prodiges. « Luka est plus grand et Drazen était un meilleur shooteur. Ils jouent à des périodes différentes mais ils ont des qualités comparables et un talent similaire. Les deux peuvent aller vers le panier, shooter de très loin, créer… Il y a des similarités certaines, et ils ont tous les deux brillé en Europe. Ce sera intéressant de voir comment la carrière de Luka Doncic continue aux Etats-Unis. » avait notamment affirmé Sarunas Jasikevicius à la presse slovène. Avec ses statistiques actuelles, le joueur de Dallas semble même pouvoir aller encore plus haut que le petit Mozart.



On parle pourtant là de la première véritable star européenne de la NBA. Un joueur qui a soulevé l'Euroligue à deux reprises et qui a accroché trois médailles olympiques à son cou. Un meneur capable de marquer 112 points dans un match de championnat yougoslave, de tourner à plus de 20 points par match pendant deux saisons NBA consécutives et d'intégrer le Hall of Fame du basket américain après avoir eu son maillot retiré chez les Nets. Un sacré palmarès construit à une époque où l'Europe était encore dénigrée par les basketteurs américains. Pourtant, malgré la trace laissée par Drazen Petrovic dans la mémoire collective, Luka Doncic suit l'exemple de son ainé et peut s'offrir le luxe de faire encore mieux. A Madrid, c'est déjà fait, notamment grâce à son titre de MVP de l'Euroligue et ses titres nationaux.

Doncic - Petrovic, style différent, quête identique

Mais dans la Grande Ligue, l'évolution de Luka Doncic est encore plus marquante. Ses statistiques sont déjà meilleures que celle du joueur décédé dans un accident de la route à 29 ans. Quand Petrovic a eu besoin de trois saisons pour se montrer, le Slovène a été capable de briller dès sa saison rookie. Le joueur né en 1999 a aussi eu le droit à une sélection pour le All-Star Game lors de sa saison sophomore. Un exploit que le joueur des années 1990 n'a jamais accompli. Il n'a été sélectionné que pour le concours de tirs à 3-points. Sa principale force là où Doncic est un joueur complet.

Le numéro 77 des Mavs sait tout faire sur un terrain de basket. Il a déjà réalisé 22 triples-doubles et peut espérer dépasser de nombreux joueurs dans la hiérarchie. Un exploit possible grâce à un énorme QI basket et un travail acharné. Deux ingrédients qui ont aussi rythmé la carrière du natif de Sibernik, la source d'inspiration de la star de Dallas. Si Drazen Petrovic a marqué les esprits, Luka Doncic pourrait bien laisser une trace écrite dans les livres des records. Deux manières de marquer le cours de l'histoire et de changer le regard de la NBA sur le basket européen. Car malgré les différences dans le jeu et dans les époques, ce combat là est partagé par ces deux génies de la balle orange.

Dončić, les statistiques du prodige de la NBA :