Lou Williams prend sa retraite sportive

Quelques jours après Carmelo Anthony, c'est un autre formidable attaquant qui choisit de prendre sa retraite après un an loin des terrains. Il s'agit de Lou Williams, l'un des meilleurs sixièmes hommes de l'histoire de la NBA. Pour preuve, il a remporté le Sixth Man Award à trois reprises, et c'est un record qu'il détient avec Jamal Crawford. Il est aussi le meilleur marqueur de l'histoire parmi les remplaçants avec 13 396 points inscrits en sortie de banc.

Drafté en 2005 à sa sortie du lycée à la 45e position, il a débuté sa carrière aux Sixers avec Allen Iverson comme guide et mentor. Une superstar dont il va s'inspirer dans son jeu, comme véritable électron libre en attaque. En 2014, sa carrière décolle, et c'est à Toronto, le temps d'une saison. Il remporte son premier trophée de meilleur sixième homme, et il tape dans l'oeil des Lakers.

Il devient alors l'un des meilleurs attaquants en sortie de banc, et les candidats au titre se l'arrachent. Comme les Rockets et les Clippers, et il dépasse carrément les 20 points de moyenne en sortie de banc ! Mais... Williams défend peu ou pas, et son transfert à Atlanta, chez lui, l'envoie sur une pente glissante. Au point de très peu jouer en 2021/22.

Free agent il y a un an, il a attendu un coup de fil toute la saison, et finalement, après un an sans jouer, il a choisi d'annoncer sur YouTube sa fin de carrière. Il quitte la scène avec 15 593 points, soit le 131e meilleur total de tous les temps.