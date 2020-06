Los Angeles Clippers : Noah va prolonger jusqu’à la fin de saison

Sans club depuis la fin de saison dernière avec Memphis, Joakim Noah avait signé un contrat de dix jours avec les Los Angeles Clippers juste avant que la saison NBA ne soit interrompue par la pandémie de coronavirus. Mais le pivot français de 35 ans va bel et bien porter le maillot de la franchise californienne. En effet, selon Shams Charania, de The Athletic, toujours bien informé, Joakim Noah va prolonger la semaine prochaine son contrat avec les Clippers. Son contrat de dix jours, rendu caduc par l’interruption de la saison, court de fait jusqu’au 23 juin. C’est justement le 23 juin que débutera le « Mercato » NBA pour les 22 franchises qui reprendront la saison à Orlando le 30 juillet. Cette période de transferts durera une semaine et permettra aux équipes de compléter leur effectif pour compter 17 joueurs, contre 15 en temps normal.

Noah peut viser le titre

Après Chicago, New York et Memphis, Joakim Noah va donc découvrir sa quatrième franchise. Une franchise qui, avec des joueurs comme Kawhi Leonard et Paul George, visera clairement le titre. Au moment de l’interruption de la saison, les Clippers occupaient la deuxième place de la Conférence Ouest, derrière les Lakers, avec 44 victoires et 20 défaites au compteur. Auteur de 7,1 points, 5,7 rebonds et 2,1 passes de moyenne la saison passée en 42 matchs avec Memphis, Joakim Noah devrait avoir quelques bonnes minutes à apporter en sortie de banc. Pour une première bague au doigt à la mi-octobre ?