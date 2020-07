Los Angeles Clippers - Noah : « Je me sens très chanceux »

Noah : « Ce n'était pas comme ça que je voulais finir ma carrière »

“I just feel very, very blessed to be in this position right now.” - @JoakimNoah pic.twitter.com/H13AqCJk5U

— LA Clippers (@LAClippers) July 12, 2020



Noah : « Le lendemain de l'opération, j'étais à la salle »

Joakim Noah revient de loin et il en a d'ailleurs lui-même conscience. A l'occasion de la fin de saison de NBA, le Français évoluera au sein de la franchise des Los Angeles Clippers, l'un des meilleures équipes de la prestigieuse Ligue, qui fait même partie des favoris pour le titre. Une situation que le pivot, recruté au mois de mars dernier pour une dizaine de jours mais qui sera donc finalement gardé jusqu'à la fin de la saison, pensait peut-être difficilement pouvoir vivre. Et pour cause.Sans équipe à 35 ans, Noah, lors d'une conférence de presse téléphonique, s'est tout bonnement dit « très chanceux » qu'une telle franchise ait pensé à lui en lui faisant confiance, avec cette proposition de contrat jusqu'à la fin de l'exercice en cours.Ce samedi, le vétéran tricolore a notamment déclaré : « Vous savez, en septembre, j'ai eu un accident bizarre et je me suis coupé le tendon d'Achille, et je me suis dit que ce n'était pas comme ça que je voulais finir ma carrière. »Le Français, désigné meilleur défenseur de la Ligue en 2014, avait alors demandé une séance d'entraînement avec la franchise basée à Los Angeles avant la saison, avant que n'intervienne finalement sa blessure, qui a donc dû lui faire revoir ses plans. Noah a ainsi rappelé : « J'étais censé m'entraîner avec eux en septembre, juste avant le début de la saison. J'étais prêt. J'étais vraiment enthousiaste pour cette opportunité, et puis d'une minute à l'autre, je me suis coupé le tendon d'Achille. »Durant sa rééducation, le Français, sélectionné au All-Star Game à deux reprises, en 2013 puis en 2014, n'a jamais pensé à autre chose qu'à rejoindre les Clippers, justement : « Le lendemain de l'opération, j'étais à la salle en train de m'entraîner dans l'espoir de rejoindre cette équipe. Je savais que si je ne continuais pas à m'entraîner et que je recevais un appel des Clippers, mais que je n'étais pas prêt, je l'aurais regretté pour le reste de ma vie. Je me sens très, très chanceux d'être à ma place maintenant. »Le Français, jamais titré en NBA, aura très certainement cette opportunité à partir du 30 juillet prochain, lui qui est le troisième pivot dans la rotation de la franchise, derrière Montrezl Harrell et Ivica Zubac. C'est à cette date que la NBA reprendra ses droits, dans la « bulle » de Disney World à Orlando en Floride.