Lonzo Ball vise toujours un retour cette saison

Lonzo Ball a fait le déplacement à Paris pour le match des Bulls face aux Pistons disputé ce jeudi soir, mais blessé, il ne sera évidemment pas en tenue. Le meneur de jeu de Chicago est toujours en pleine rééducation, un an après sa déchirure du ménisque et son dernier match sur les parquets NBA, en janvier 2022. Depuis, il a été opéré deux fois du genou gauche, et dernièrement, on l'a vu courir et dunker sur quelques vidéos.

Des signes positifs enfin pour les fans de Chicago, mais rien qui annonce vraiment un retour imminent. « Je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise », confirme l'ancien joueur des Lakers. « Ça se décidera au jour le jour. J’essaie juste d’en faire un peu plus chaque semaine, en augmentant ma charge de travail. Je me déplace enfin, donc c’est plutôt bien, mais je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise. »

Même s'il n'a pas officiellement écarté un retour durant cet exercice 2022/2023, Ball trouve logiquement le temps long. Et il ne reste que trois mois de saison régulière... « Je n’avais jamais été absent aussi longtemps », poursuit-il. « Et j’ai joué au basket toute ma vie… Donc ça fait beaucoup pour moi, surtout quand je vois les gars jouer chaque soir. Mais je dois rester positif et faire tout mon possible pour revenir sur les parquets. »