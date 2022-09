Lonzo Ball va manquer le début de saison

Lonzo Ball ne parvient toujours pas à mettre ses soucis physiques de côté. En janvier dernier, il s'était blessé au genou gauche et avait été opéré d'une déchirure de son ménisque. On évoquait alors six à huit semaines d'absence.

Finalement, le meneur de jeu des Bulls ne reviendra pas de la saison ni des playoffs et plusieurs mois après être passé sur le billard, sa rééducation ne se déroulait pas correctement, avec des douleurs persistantes. Si bien que le début de saison 2022/2023 était de plus en plus menacé.

C'est désormais confirmé puisque l'ancien joueur des Lakers va de nouveau être opéré la semaine prochaine. Résultat : encore au moins quatre à six semaines de plus à l'infirmerie. Comme Chicago entame sa saison le 19 octobre et qu'un point médical sera seulement fait à la fin du mois prochain, Ball sera donc absent pour les premiers jours de compétition.