Lonzo Ball pourrait manquer toute la saison prochaine !

C'est confirmé, Lonzo Ball va passer à nouveau sur le billard pour se faire opérer à nouveau du même genou, le gauche. Et cette fois, les chirurgiens passent à l'étape supérieure puisqu'ils vont lui faire une greffe de cartilage ! A 25 ans, le meneur des Bulls veut tout simplement sauver sa carrière, et ça passe donc par une opération compliquée, avec une convalescence longue, et même très longue. A un tel point que Ball pourrait manquer toute la saison prochaine. Ce qui signifie que si tout va bien, on devrait le revoir en... octobre 2024 !

Victime d'une déchirure d'un ménisque en janvier 2022, il y a 14 mois, le frère de LaMelo enchaîne les rechutes sur ce même genou gauche. Arrivé en 2017 en NBA, choisi en 2e position de la Draft par les Lakers, il n'a joué que 252 matches en six saisons, et seulement 35 depuis son arrivée aux Bulls. Déjà aux Lakers, il s'était blessé au genou gauche, et il avait manqué 65 rencontres en deux ans.

La vraie question, c'est de savoir si on le reverra un jour sur un terrain... A l'instar d'un Brandon Roy ou d'un Greg Oden, Ball est contraint de subir plusieurs opérations au même genou, et ce n'est jamais bon signe. Surtout quand on en arrive au point de lui pratiquer une greffe de cartilage. Ce qui qui signifie qu'il ne reste plus rien ou presque de son ménisque. "C'est un processus frustrant, mais j'ai confiance dans la suite" a simplement déclaré Ball à propos de cette 3e opération en 14 mois.