Lonzo Ball opéré pour la troisième fois

Troisième opération du genou en 14 mois pour Lonzo Ball. Hier, le meneur des Bulls a subi une greffe de cartilage au genou gauche. Et « les médecins ont estimé que l'opération s'était bien passée », rassure son coach Billy Donovan qui se dit persuadé que son meneur de jeu « va travailler très dur » pour viser un retour sur les parquets.

« Je sais que Lonzo, sur la base des informations qu'il a pu recueillir auprès de différents médecins, a pris la décision qu'il pensait être la meilleure chance de revenir sur le terrain. On comprend tous que cela va être une bataille difficile pour lui, mais je sais qu'il va faire tout ce qui est possible dans sa rééducation pour revenir », poursuit le technicien dont le joueur est déjà susceptible de manquer l’intégralité de la saison prochaine en raison de cette nouvelle intervention.

« Ce processus a été frustrant, mais je suis convaincu que les prochaines étapes sont les meilleures, affichait, avant l’opération, le joueur de 25 ans qui n’a plus joué depuis la mi-janvier. Le soutien de ma famille, de mes amis, de mes fans et du personnel médical tout au long de mon rétablissement est ce qui me permet d'aller de l'avant. »

Sa date de retour potentiel est aujourd’hui très floue. L'équipe médicale a évoqué auprès de Billy Donovan une absence pour « une durée indéterminée ».