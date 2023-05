Lonnie Walker IV, le héros inattendu des Lakers

En playoffs, les défenses sont concentrées sur les stars et ce sont souvent les « role players » qui font la différence. Les Los Angeles Lakers confirment cette formule avec des gros matchs de Austin Reaves, Rui Hachimura, D’Angelo Russell et désormais Lonnie Walker IV…

Car l’ancien Spur a inscrit ses 15 points dans le quatrième quart-temps du Game 4 face aux Golden State Warriors, pour permettre à Los Angeles de l’emporter et de mener 3-1 dans cette demi-finale de conférence Ouest.

"On ne gagne pas ce match sans Lonnie Walker ce soir, c'est une certitude" expliquait ainsi LeBron James après la rencontre.

"Ce gamin est formidable. Il est sorti de la rotation sans raison particulière. On a fait les échanges, il s'est blessé... Il y avait différentes circonstances mais ce n'était pas sa faute. Mais il est resté dans sa mentalité de soldat, il est resté professionnel, positif, à travailler son jeu tous les jours, à écouter toutes les informations qui étaient données, surtout durant ces playoffs. Jusqu'au moment où il a pu réintégrer la rotation » détaillait Darvin Ham.

Et quel retour dans la rotation !

"Honnêtement, je suis d'abord un scoreur" réagissait Lonnie Walker IV. "Que ce soit le premier shoot du quatrième quart-temps ou le premier shoot du premier, ça ne change pas grand-chose pour moi. J'ai pris beaucoup de shoots durant toute ma vie. J'ai une énorme confiance en moi, je connais ma valeur, je sais ce que je suis capable de faire. Par la grâce de Dieu et beaucoup de travail, de sacrifice et de temps passé dans le gymnase. Et ça a payé ce soir."