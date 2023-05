L'incident entre Draymond Green et Jordan Poole a cassé la confiance des Warriors

Dans les premiers jours d'octobre 2022, Draymond Green et Jordan Poole ont été au centre d'un incident à Golden State. Le premier a en effet frappé d'un coup de poing le second, dans une séquence filmée et diffusée sur Internet ensuite. Un moment fort pour un groupe alors que la saison régulière n'avait pas encore commencé.

Steve Kerr le confirme maintenant que les Warriors sont en vacances. « Dès qu’on perd de la confiance, et ce fut le cas pour nous, alors tout le processus est plus compliqué », explique le coach de Golden State. « Je ne peux pas être plus direct que ça. Et il n’y a rien à cacher : l’incident entre Draymond et Jordan, en début de saison, a joué un rôle là-dedans. C’est difficile d’imaginer que ça n’a pas d’impact sur l’équipe. »

Le principal responsable, c'est évidemment Draymond Green. L'intérieur pourrait être libre cet été même s'il a déjà annoncé vouloir rester avec les champions 2022. Mais pour cela, il va devoir faire des efforts... « Si Draymond ne revient pas, on n’est plus des candidats au titre », rappelle Kerr. « Il le sait. Il est capital dans notre réussite et notre identité, et on veut qu’il revienne. Mais il est aussi conscient qu’il a mis les choses en péril avec ce qu’il s’est passé en octobre. Donc s’il revient, il devra reconstruire la confiance et le respect qu’il a mérités si longtemps. »

Car Steve Kerr sait que son groupe ne peut pas viser les sommets si la confiance n'est plus là. « On doit revenir à ce qui a fait notre succès », conclut-il. « C’est-à-dire un environnement de confiance et un groupe qui s’appuie les uns sur les autres et s’améliore mutuellement. »