L’inattendu héros du Jazz

more angles you say? pic.twitter.com/52ppHW6d8r

— Utah Jazz (@utahjazz) February 10, 2020

Bojan Bogdanovic ne semblait pas être dans un grand jour, dimanche. 48 heures après avoir inscrit 27 points lors de la victoire très controversée du Jazz face aux Blazers, le Croate a d’abord vécu un match très compliqué contre les Rockets. Sa première action ? Une balle perdue. Son premier tir ? Un shoot à trois points, seul dans le corner, qui est venu heurter la tranche du panier. Il a même dû attendre le dernier quart, alors qu’il ne restait qu’un peu plus de 4 minutes à jouer, pour finalement inscrire son premier panier.Mais c’est pourtant lui qui a donné la victoire aux siens sur le parquet texan, avec un trois points au buzzer, malgré la défense de James Harden et P.J. Tucker, alors que la franchise de Salt Lake City accusait deux longueurs de retard. Après-coup, l’ancien Pacer pensait surtout à ses coéquipiers. "C’est énorme de leur part d’avoir cette confiance en moi, pour que je mette ce tir après le match que j’ai eu", avouait-il ensuite, alors que son entraîneur saluait ce "grand compétiteur. Il faut le laisser jouer. Et je lui ai dit de continuer à jouer, a insisté Quin Snyder. S’il a besoin d’entendre ça, il sait à quel point je crois en lui".Bogdanovic termine au final avec 8 points, mais le shoot décisif au buzzer, lors d’un match accroché entre deux équipes au bilan quasi similaire (34-18 désormais pour le Jazz, 33-20 pour les Rockets). Russell Westbrook (39 points), encore bien soutenu par James Harden (28 points, 10 rebonds et 10 passes), termine meilleur marqueur, devant Jordan Clarkson (30 points), sorti du banc d’Utah, alors que Donovan Mitchell a ajouté 24 points et Rudy Gobert terminé avec un double-double (12 points et 15 rebonds). "Dans ce groupe, ils croient en eux, appréciait encore Snyder. Et c’est une formidable victoire."