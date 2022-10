L'heure de la reprise a sonné pour Ben Simmons

Ce lundi soir, tous les regards seront braqués sur le Barclays Center pour assister aux grands débuts de Ben Simmons sous les couleurs des Nets, aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant. Face à lui, hasard du calendrier, son ancienne équipe et ses anciens coéquipiers comme Joel Embiid, Tobias Harris ou Tyrese Maxey. Ce sont des grands débuts, mais aussi un grand retour puisque Simmons n'a plus foulé un parquet NBA depuis le 21 juin 2021.

« Je suis quasi certain d’être prêt à jouer » a annoncé l’Australien lors de la reprise de l'entraînement « C’est un sentiment génial. J’ai repris les habitudes du jeu sur tout terrain, et je me sens bien. Naturellement, je fais partie de ces joueurs qui peuvent se remettre en forme très rapidement, et donc ce n’est pas vraiment une préoccupation pour moi. C’est de l’endurance simplement sur du cinq-contre-cinq, sur tout le terrain. Mais globalement, je me sens super bien. »

"Il rend ses coéquipiers meilleurs des deux côtés du terrain"

Un optimisme qui ravit tout le monde aux Nets puisque les dirigeants ont tout de même lâché James Harden pour le recruter. C'était en février dernier, et Simmons n'a pas encore joué avec Brooklyn en raison de problèmes au dos. Cette fois, les voyants sont au vert, même si la reprise s'effectuera en douceur. Pour Steve Nash, c'est un vrai soulagement, d'autant qu'il va pouvoir compter sur un joueur très altruiste et très complet des deux côtés du terrain.

« C’est beaucoup de plaisir. Je crois tellement en son jeu. C’est un joueur tellement dynamique, unique, qui fait tellement de choses sur le terrain de basket. C’est un excellent complément à notre équipe. Il rend ses coéquipiers meilleurs des deux côtés du terrain. Je lui ai donc apporté du soutien après sa blessure et sa longue période d’inactivité, et je lui ai permis de progresser à son rythme avec notre groupe. Donc, c’est très excitant ».