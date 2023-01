L'expulsion de Ben Simmons chez les Suns agace les Nets

Alors que Kevin Durant est actuellement à l’infirmerie, Ben Simmons n’a pas aidé son équipe à Phoenix. Lorsqu’il a pris sa cinquième faute au début du troisième quart-temps, l’Australien a dégoupillé, récoltant deux fautes techniques entraînant son expulsion… En cause, un écran mal posé qui lui reste en travers de la gorge.

"Je ne veux rien dire parce que j'essaie pas de recevoir d'amende", a-t-il d’abord réagi. "Si vous sifflez comme ça, il faut être cohérent. Ça a été comme ça toute l'année. Si vous sifflez parce que j'ai bougé (sur l'écran), alors vous devez le siffler de l'autre côté. Pareil avec le fait d'agripper l'adversaire."

Mais pour Jacque Vaughn, son coach, Ben Simmons ne peut pas s’emporter de la sorte. Surtout dans cette période délicate pour son équipe.

"Nous avons besoin qu'il soit productif, et ça demande qu'il limite les fautes", rappelle l’entraîneur. "Ça demande qu'il nous aide au rebond. Ça demande qu'il joue avec calme et sang-froid. Qu'il accélère le tempo. Malheureusement, lorsque vous êtes un très bon joueur de basket, la liste de vos qualités est longue et vos responsabilités le sont également. Et j'espère que nous continuerons à lui demander ces choses et à le défier, ainsi que ce groupe, pour qu'il soit capable de répondre à ces longues listes de demandes."

Même discours chez Kyrie Irving.

"Nous essayons toujours de lui donner une tonne de confiance. Tout en sachant qu'il est assez mature pour se gérer lui-même. C'est un joueur de basket très talentueux, avec tous les superlatifs qui vont avec, mais nous avons besoin de lui sur le terrain et je pense qu'il le comprend, surtout pendant cette période (sans Kevin Durant) où nous allons avoir besoin de lui à chaque match.”