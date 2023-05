L’expérience de Kyle Lowry au service du Heat

« On fait sortir un cerveau de Hall of Famer du banc. » Le « cerveau » auquel Erik Spoelstra fait référence n’est autre que Kyle Lowry. Ce dernier, pourtant habitué à être titulaire pendant plus d’une décennie dans la grande ligue, est utilisé comme 6e homme à Miami depuis son retour de blessure au genou à la mi-mars.

Malgré ce changement de statut, son coach voit en lui « le gagnant ultime. Gagner est ce qui le motive plus que tout. Il y a eu des circonstances malheureuses qui ont fait que nous en sommes arrivés là : sa blessure l’a empêché de jouer pendant cinq semaines. Il était plus logique de le faire sortir du banc. »

Il aurait été logique de le réintroduire dans le cinq avec la blessure, à l’entame des playoffs, de Tyler Herro. Mais Spoelstra a préféré rester fidèle à cet ajustement qui permet de renforcer son banc. Banc qui, selon le coach, « a eu du mal pendant une bonne partie de l’année. On le place là et beaucoup des choses sur lesquelles on travaillait sans cesse ont été réglées. Kyle a une telle expérience des playoffs qu’il serait irresponsable de notre part de ne pas en profiter de ses connaissances. »

« Il est suffisamment intelligent et expérimenté pour comprendre (ce choix), poursuit le technicien. Il se concentre sur ce qu’on attend de cette équipe à l’heure actuelle pour ce parcours en playoffs. C’est un luxe incroyable. On ne prend pas cela pour acquis. Même pour un gars aussi intelligent que lui, et il le sait, ce n’est pas facile de se sacrifier. »

Face aux Knicks, son meneur remplaçant bénéficie tout de même de 28 minutes de jeu pour apporter 13 points, 5 passes et 4 rebonds. « Ça fonctionne pour nous collectivement, on est tous sur la même longueur d’onde. On a tous un objectif commun, c’est le plus important », rappelle le vétéran de 37 ans, qui a connu l’expérience du titre suprême, en 2019 avec les Raptors, et est désormais aux portes de la finale de conférence avec Miami.