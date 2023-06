L'expérience de Kevin Love précieuse pour un Heat mené 3-1

Père pour la première fois, Kevin Love est arrivé après ses coéquipiers à Denver avant le Game 5 des Finals. L'intérieur manque de sommeil, mais pas d'expérience et c'est sur ce point qu'il sera précieux pour le Heat. Miami est en effet mené 3-1 et, dans l'histoire des Finals, une seule équipe est revenue d'un tel écart. Ce sont les Cavaliers de 2016, avec LeBron James, Kyrie Irving et... Love, face aux Warriors.

« Depuis que je suis ici, j’ai beaucoup parlé à l’équipe, à Udonis Haslem aussi, parce que j’ai un passé de champion et que je suis déjà passé par là. Pour sa part, Kyle Lowry a mené 3-1 alors que nous avons été menés 3-1 contre les Warriors en 2016. Nous avons des points de vue différents et des choses à dire à l’équipe. Nous n’avons pas cessé de répéter aux gars de ne pas se laisser abattre et de rester en selle. »

Bam Adebayo confirme l'importance de l'expérience de l'ancien joueur de Minnesota et Cleveland au sein du vestiaire floridien. « Love, c’est un énorme atout pour notre équipe, sur et en-dehors des parquets. Il partage ses anecdotes, surtout ce 3-1, il explique comment les joueurs se comportent dans le vestiaire, se parlent et gagnent les matches. Ça commence par en gagner un. »

« Kevin est une voix toujours écoutée dans le vestiaire », insiste Max Strus. « C’est un champion, il est passé par là. Il est important pour notre groupe. »