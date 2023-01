L'essentiel de la nuit en NBA : Utah gâche le retour de Donovan Mitchell, les Clippers gagnent enfin

C'était l’événement de la soirée : le retour de Donovan Mitchell à Utah. L'arrière de Cleveland n'a pas manqué son rendez-vous avec 46 points. Mais le Jazz non plus. Surtout Jordan Clarkson (32 points) qui a signé tout seul un 9-0 dans les derniers instants pour donner la victoire aux siens. Autre retour, celui de Stephen Curry. Le MVP des Finals 2022 (24 points) revenait de blessure face à une équipe de Phoenix très, très diminuée (Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton et Cam Johnson absents), mais les Suns avaient plus d'envie que les Warriors et s'imposent logiquement.

Les Raptors ont inscrit 20 paniers à 3-pts pour écarter les Hornets dans le dernier quart-temps quand les Sixers n'ont eu aucun mal à écraser les Pistons d'un Killian Hayes très maladroit (5 points à 2/11 au shoot et 6 passes). Joel Embiid, lui aussi, était de retour et rien n'a changé : il était toujours aussi fort avec 36 points et 11 rebonds. James Harden aussi brille avec 16 points, 15 passes et 11 rebonds. C'est sur le fil que le Heat a pris le meilleur sur le Thunder, en finissant la rencontre sur un 6-0. Le chiffre de ce match, c'est évidemment le parfait 40/40 aux lancers-francs des joueurs de Miami. C'est un nouveau record NBA et c'est Jimmy Butler (23/23 dans l'exercice) qui a marqué le dernier lancer-franc, décisif pour lui et ses coéquipiers.

Les Blazers souffrent en ce moment. Anfernee Simons et Damian Lillard ont bien essayé de renverser la tendance, mais le Magic a tenu, avec notamment Franz Wagner (29 points) et Wendell Carter Jr. (20 points). C'est une quatrième défaite d'affilée pour Portland, et la huitième en dix matches. Enfin les Clippers vont mieux : ils ont mis un terme à leur série de six revers de rang. Solides et portés par un excellent Kawhi Leonard (33 points), les Californiens ont maîtrisé les Mavericks d'un Luka Doncic (43 points) qui a tout tenté. Nicolas Batum, lui, a moins été en réussite avec 5 points à 1/8 au shoot.