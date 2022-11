L'essentiel de la nuit en NBA : Utah et Portland chutent, Brooklyn et Boston confirment

Ce fut une soirée difficile pour les leaders de la conférence Ouest, Utah et Portland. Les premiers ont perdu à Washington, face à un excellent Kristaps Porzingis (31 points) alors que les Wizards n'ont toujours pas enregistré le retour de Bradley Beal, encore à l'isolement. Utah restait sur quatre victoires de suite, mais ce revers ne fait pas perdre la première place à Lauri Markkanen et sa bande. En revanche, pour les seconds, la défaite contre Dallas a des conséquences. Elle fait chuter Portland à la troisième place, derrière Memphis. Luka Doncic a été énorme avec un triple-double : 42 points, 13 rebonds et 10 passes.

Avec une deuxième victoire de suite, les Nets confirment à Los Angeles, face aux Clippers. Le duo Kevin Durant - Seth Curry (49 points à eux deux) a fait mal à Nicolas Batum (qui n'a pas marqué) et sa bande. La belle série des Celtics continue avec une victoire contre les Pistons d'un Killian Hayes productif (15 points, 7 passes, 6 rebonds). Toujours aussi offensif, Jayson Tatum a marqué 43 points et Boston est maintenant sur six succès de rang.

Philadelphie et Miami ont gagné. Joel Embiid a été dominant avec 42 points dans la revanche contre les Hawks. Le Heat a écarté les Hornets. LaMelo Ball était enfin de retour, mais Charlotte poursuit sa descente aux enfers avec un huitième revers de rang. Les Raptors étaient trop diminués (Pascal Siakam et Fred VanVleet absents) et ont craqué en fin de rencontre à Indiana. Même chose pour Houston, qui encaisse un 13-0 fatal dans les dernières minutes face aux Pelicans.