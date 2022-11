L'essentiel de la nuit en NBA : Stephen Curry bouillant, les Bucks et les Cavaliers s'inclinent

Comme aucun match ne sera joué ce mardi soir, pour cause d'élection aux États-Unis, la NBA avait programmé quinze rencontres pour lundi. Toutes les équipes étaient donc en tenue hier soir et il s'est logiquement passé beaucoup de choses. Des défaites importantes notamment, la plus symbolique étant celle de Milwaukee. Les Bucks ont en effet perdu pour la première fois de la saison. Ce sont les Hawks, qui évoluaient pourtant sans Trae Young, qui sont ainsi les premiers à faire tomber Giannis Antetokounmpo. Atlanta reste sur trois victoires de suite, comme Boston, qui a battu Memphis avec 39 points de Jayson Tatum.

Derrière les champions 2021, les Cavaliers n'en profitent pas puisque Donovan Mitchell et sa bande s'inclinent à Los Angeles, face aux Clippers de Nicolas Batum (trois points). Cleveland s'est effondré dans les dernières minutes. Dans le même temps, Chicago a pris sa revanche contre Toronto avec 30 points de Zach LaVine. En battant Phoenix avec 33 points de Joel Embiid, Philadelphie respire un peu. Brooklyn en revanche retombe avec un revers de justesse contre Dallas, et Luka Doncic a encore dépassé les 30 unités (36 points). Le Heat patine toujours avec une défaite au buzzer à domicile face à Portland. Damian Lillard était de retour et c'est lui qui sert Josh Hart pour le shoot décisif.

Autre équipe dans le dur : les Wolves toujours privés de Rudy Gobert, encore à l'isolement. Les Knicks et Julius Randle (31 points) ont profité d'une très mauvaise défense de Minnesota. Evan Fournier a encore une fois été trop discret avec seulement deux points à son compteur. Les Pelicans sont tombés sur un grand Myles Turner (37 points et 12 rebonds). Le pivot des Pacers aurait pu être le meilleur joueur de la soirée, mais Stephen Curry était bien trop fort. Le MVP des Finals 2022 a collé 47 points aux Kings ! Victorieux après cinq défaites, Golden State respire enfin.

Mais pas de respiration pour les Lakers et les Hornets, qui n'y arrivent toujours pas. Sans trois titulaires - LeBron James, Patrick Beverley et Lonnie Walker IV - Los Angeles explose face au Jazz, désormais (surprenant) leader de la conférence Ouest. De son côté, Charlotte est sur cinq défaites de suite. Houston, qui était sur six défaites de rang, a mis fin à sa mauvaise série en dominant Orlando. Comme Detroit, qui restait sur trois défaites d'affilée et qui gagne contre Oklahoma City. Enfin, Denver a encore battu San Antonio avec un duo Nikola Jokic – Jamal Murray décisif en dernier acte.