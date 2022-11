L'essentiel de la nuit en NBA : Shai Gilgeous-Alexander superstar, Cleveland et Golden State continuent leur chute

La chute se poursuit pour les Cavaliers. Donovan Mitchell et sa bande n'y arrivent plus et même face à un Giannis Antetokounmpo à seulement 16 points, ils s'inclinent. Cinquième défaite de suite pour les joueurs de l'Ohio. Brook Lopez (29 points) et les Bucks suivent ainsi le rythme des Celtics qui, eux, ne s'arrêtent plus de gagner. Comme le Grec, Jayson Tatum n'était pas dans sa meilleure forme (16 unités) mais le collectif des finalistes 2022 est en pleine réussite. Huitième victoire de suite pour Boston, solide leader de la ligue.

Toronto, New York et Indiana ont gagné. Les premiers ont été les plus agressifs pour dominer Miami. Les seconds surprennent encore avec 31 points de Julius Randle pour battre les Nuggets, privés de Nikola Jokic. Comme contre Utah, Evan Fournier n'a pas joué. Les troisièmes écartent des Hornets inquiets pour LaMelo Ball. Le meneur de jeu s'est tordu la cheville gauche en fin de rencontre, en marchant sur le pied d'un spectateur...

Chicago est aussi dans le dur avec une troisième défaite de suite, contre les Pelicans pourtant sans Zion Williamson. DeMar DeRozan et Zach LaVine étaient trop seuls. Les Wolves de Rudy Gobert (16 points et 8 rebonds) enchaînent une deuxième victoire, contre une équipe du Magic diminuée. Fin de série pour les Wizards, qui restaient sur quatre victoires de rang. Ils sont tombés sur un os nommé Shai Gilgeous-Alexander. Le joueur du Thunder a été superbe en inscrivant 42 points et le panier à 3-pts de la gagne.

Un autre joueur a brillé mercredi : Stephen Curry. Le MVP des Finals 2022 a marqué 50 points contre les Suns, mais les Warriors sont toujours incapables de gagner à l'extérieur : huit matches, huit défaites ! Enfin, les Rockets ont profité de l'absence de Luka Doncic pour battre Dallas et se donner un peu d'air après neuf défaites en dix matches. Très maladroits et sans imagination, les Mavericks ont montré un visage peu emballant.