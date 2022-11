L'essentiel de la nuit en NBA : Sacramento enchaîne, Portland chute, Kawhi Leonard de retour

Dans la conférence Ouest, il n'y a pas actuellement une équipe plus en forme que Sacramento ! Cela n'arrive pas tous les jours, mais les Kings sont désormais sur cinq victoires de suite (deuxième série de la ligue derrière les huit de Boston) après leur succès contre les Spurs. Les troupes de Gregg Popovich sont en difficulté ces derniers temps et De'Aaron Fox (28 points) et compagnie ont accéléré deux fois dans la rencontre pour faire la différence.

Killian Hayes (5 points) et Detroit n'ont pas réussi à briser leur série négative. Les Pistons sont tombés sur une bonne défense des Clippers, mais ont aussi été très maladroits de loin. Avec cette cinquième de défaite de suite, ils ne quittent pas les dernières places de la conférence Est. Nicolas Batum, qui sortait d'un match parfait, n'a pas marqué. L'information de la soirée, côté Los Angeles, c'était évidemment le retour de Kawhi Leonard. Discret et en manque de rythme, l'ailier a seulement inscrit 6 points.

Enfin, les Nets (encore privés de Kyrie Irving) sont venus s'imposer chez le leader de la conférence Ouest, les Blazers. La partie fut accrochée jusque dans les dernières secondes avec un Kevin Durant qui porte toujours l'attaque de Brooklyn (35 points). Mais ce n'est pas l'ancien des Warriors qui va donner la victoire aux siens puisqu'il manque le tir de la gagne. C'est Royce O’Neale qui est bien placé au rebond et réalise une claquette au buzzer ! Avec un triple-double (11 points, 11 rebonds et 11 passes), l'ancien du Jazz fait le match de sa vie.