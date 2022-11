L'essentiel de la nuit en NBA : retour perdant pour Ben Simmons, les Suns dominent Anthony Davis

Pour son grand retour à Philadelphie, Ben Simmons aurait pu espérer vivre une meilleure soirée. Non pas sur le plan individuel car avec 11 points, 11 passes, 7 rebonds et 3 interceptions, il signe une bonne prestation. Mais davantage sur le plan collectif car les Sixers étaient privés de Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey, et les Nets ont tout de même perdu. Kevin Durant et sa bande n'ont pas fait les efforts en défense.

Le retour à la compétition de Ja Morant (34 points), après sa blessure à la cheville, n'a pas suffi aux Grizzlies pour mettre fin à la série des Kings. Le meneur de jeu de Memphis a manqué des lancers-francs importants dans les derniers instants et Sacramento décroche ainsi une septième victoire de suite. Une première pour la franchise depuis 2005 !

Les Nuggets avaient serré les dents pendant plusieurs jours en évoluant sans Nikola Jokic, Jamal Murray ni Aaron Gordon. Les trois sont revenus face aux Pistons et malgré le gros match du double MVP en titre (31 points, 10 passes et 9 rebonds), Denver s'incline. Après sept défaites de rang, les Pistons soufflent et enregistrent même une première victoire à l'extérieur cette saison.

Enfin, Anthony Davis a encore porté les Lakers, mais après trois victoires de suite pour les Californiens, les Suns étaient plus forts. L'intérieur de Los Angeles a signé un match monstrueux avec 37 points, 21 rebonds, 5 contres et 5 interceptions ! Phoenix était plus adroit à 3-pts et le duo Devin Booker - Mikal Bridges a répondu avec 50 points à eux deux. Les troupes de Monty Williams prennent ainsi les commandes de la conférence Ouest.