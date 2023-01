L'essentiel de la nuit en NBA : quatre à la suite pour les Lakers, les Clippers et les Suns dans le dur

Soirée difficile pour certaines des meilleures équipes de la conférence Est. Les Sixers, toujours privés de Joel Embiid, sont tombés face aux Bulls et un Zach LaVine de haut niveau, avec 41 points à 11/13 à 3-pts ! Deuxième victoire de suite pour Chicago. Les Cavaliers aussi étaient diminués puisque Donovan Mitchell n'était pas en tenue face aux Nuggets. Denver a fait la différence en troisième quart-temps et Nikola Jokic a encore réalisé un triple-double avec 28 points, 15 rebonds et 10 passes. Fin de série pour Cleveland. Enfin, les Bucks ont explosé face aux Hornets, avec notamment 51 points encaissés en premier quart-temps ! Les champions 2021 sont clairement passés à côté de leur match.

Dans leur coin, les Pacers ont encore gagné à domicile (cinquième victoire de suite) et Tyrese Haliburton a de nouveau été décisif en dernier quart-temps. Indiana a passé un 15-2 pour conclure et affiche le même bilan que New York, qui a dominé Toronto en se faisant peur. Les Knicks ont failli gâcher une avance de 16 points, mais ils signent une quatrième victoire de suite. Les Pistons d'un bon Killian Hayes (18 points, 7 passes, 5 rebonds) ont perdu face aux Spurs et aux 25 points de Tre Jones, quand les Wizards ont chuté face au Thunder et au duo Shai Gilgeous-Alexander - Josh Giddey (50 points).

Les Nets sont parvenus à surmonter leur maladresse pour l'emporter à New Orleans. Kyrie Irving (19 points) a marqué le panier primé qui a scellé la victoire de Brooklyn dans la dernière minute. Pour les Clippers et les Suns, les temps sont durs, très durs. Les deux franchises restent sur cinq défaites consécutives. Los Angeles, sans Paul George ni Kawhi Leonard, a été impuissant face aux Wolves d'un excellent Rudy Gobert (25 points et 21 rebonds). Nicolas Batum n'a pas joué. Phoenix a cédé face au Heat et aux 26 points de Victor Oladipo. Enfin, les Lakers enregistrent une quatrième victoire de suite, face aux Hawks, avec 25 points et 10 passes de LeBron James.