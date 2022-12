L'essentiel de la nuit en NBA : Portland retrouve la victoire, Golden State enchaîne

La soirée de samedi a commencé avec une victoire des Mavericks à New York. Luka Doncic (30 points) et sa bande ont inscrit 24 paniers primés au Madison Square Garden. Ensuite, les Kings n'ont fait qu'une bouchée des Clippers, toujours privés de Paul George et Kawhi Leonard, en prenant le contrôle de la partie dès les premiers instants. Nicolas Batum n'a pas marqué.

Rudy Gobert, lui aussi, a connu une soirée compliquée face au Thunder. Le pivot de Minnesota a été coupable d'un geste d'humeur sur Kenrich Williams. Résultat : une expulsion, un match à 6 points et 4 rebonds, et surtout une défaite des Wolves. Avec 54 points, le duo Josh Giddey - Shai Gilgeous-Alexander a brillé.

Match facile pour Milwaukee comme pour Toronto. Même sans Giannis Antetokounmpo, touché au genou, les Bucks ont dominé les Hornets et rebondi après leur défaite face aux Lakers. Les Raptors, eux, n'ont eu aucun mal pour facilement écraser le Magic, qui reste sur huit défaites de suite et possèdent ainsi le pire bilan de toute la ligue. De son côté, Toronto affiche toujours de bons résultats à domicile.

Les Warriors ont enchaîné une deuxième victoire de suite contre les Rockets, avec 36 points d'Andrew Wiggins et 30 unités de Stephen Curry. Enfin, Les Blazers ont pu compter sur un excellent Jerami Grant (33 points) mais surtout un Anfernee Simons de feu avec 45 points, son record en carrière, face au Jazz pour briser leur série de trois revers de suite. En plus d'avoir fait sauter les compteurs, ce dernier a même contré une tentative importante de Jordan Clarkson à 3-pts dans les ultimes secondes.