L'essentiel de la nuit en NBA : Portland au sommet, Philadelphie gagne, Boston chute

Plusieurs chocs étaient au programme de la soirée de lundi en NBA. Les Grizzlies ont dominé les Nets avec une grosse performance du duo Ja Morant - Desmond Bane : les deux joueurs ont en effet inscrit 38 points chacun. En face, Kevin Durant et Kyrie Irving, 37 points chacun, ont tout tenté. Les Celtics, malgré une très bonne entame de match, ont chuté contre les Bulls, avec notamment 18 points et 23 rebonds de Nikola Vucevic. C'est la première défaite de la saison pour les finalistes 2022.

Du côté de Miami, le Heat est tombé face à Toronto dans une rencontre marquée par la grosse maladresse des deux équipes. Dans la conférence Ouest, Portland a pris le meilleur sur Denver. Anfernee Simons marque 29 points, Damian Lillard en ajoute 31 et les Blazers signent ainsi leur meilleur début de saison depuis 1999. La franchise de l'Oregon domine la ligue, en affichant quatre victoires en quatre matches.

Les Sixers et les Rockets ont signé un premier succès cette saison. Les premiers en dominant Indiana, avec 29 points et 11 passes de James Harden et 26 unités de Joel Embiid. Les seconds en écartant le Jazz, qui n'avait pas encore perdu depuis une semaine. Le duo Kevin Porter Jr. - Jalen Green a porté Houston, avec respectivement 26 et 25 points.

Enfin, les Wolves ont déçu avec une lourde défaite contre San Antonio. Minnesota avait sans doute les jambes lourdes après la rencontre de dimanche soir à Oklahoma City. Rudy Gobert a été timide avec 11 points et 7 rebonds. Un Français a gagné en revanche, c'est Evan Fournier, avec le succès de New York contre Orlando. Mais comme depuis le début de la saison, l'arrière est discret (8 points) et très maladroit.