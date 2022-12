L'essentiel de la nuit en NBA : Phoenix respire, New Orleans perd sa première place

Le calendrier a été généreux avec les Suns. Ils affrontaient des Clippers qui jouaient leur deuxième match en deux jours. Donc Tyronn Lue avait décidé de garder au frais Paul George, Kawhi Leonard, Reggie Jackson, Ivica Zubac ou encore Norman Powell et Luke Kennard… Pour Devin Booker et sa bande, le travail était bien plus facile et Phoenix va faire l'écart entre la fin du premier et le début du second quart-temps. Nicolas Batum n'a inscrit que trois petits points. Cette victoire vient mettre un terme à une série de cinq défaites.

Les Grizzlies ont explosé les Bucks ! Memphis était trop fort, Giannis Antetokounmpo a été bien seul et Ja Morant a brillé avec un triple-double (25 points, 10 rebonds et 10 passes). Il y a même eu jusqu'à 50 points d'écart... Ce succès de Memphis, le septième de suite, permet de prendre la première place à l'Ouest car, dans le même temps, les Pelicans ont perdu face au Jazz. Zion Williamson a marqué 31 points mais en fin de rencontre, Jordan Clarkson et Lauri Markkanen ont fait la différence. Deuxième défaite consécutive pour les hommes de Willie Green.

Enfin, Tyler Herro est toujours aussi bouillant. Après 35 points et 9 paniers à 3-pts contre le Thunder, il enchaîne avec 41 unités et 10 paniers primés contre Houston. En dernier quart-temps, le Heat, encore une fois très diminué (Kyle Lowry, Victor Oladipo, Bam Adebayo absents) est bousculé et c'est lui qui évite de se faire piéger. Les Rockets auront la dernière possession après un gros effort pour revenir, mais se manqueront. Le Heat est loin d'être parfait en ce moment, mais cela fait tout de même trois victoires de suite au compteur.