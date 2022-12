L'essentiel de la nuit en NBA : Pascal Siakam brise la série des Knicks, Boston patine, Cleveland et Philadelphie confirment

Il fallait bien ça pour mettre fin à la belle série de huit victoires de suite des Knicks. Pascal Siakam a inscrit 52 points (son record en carrière) au Madison Square Garden et les Raptors ont arraché dans les derniers instants une victoire nécessaire, qui fait du bien. La série de New York a pris fin, mais celles de Philadelphie et Cleveland se poursuivent. Les Sixers ont dominé collectivement les Pistons de Killian Hayes (12 points) quand les Cavaliers ont battu les Bucks. Pour obtenir cette cinquième victoire de suite, Donovan Mitchell (36 points) et sa bande ont résisté aux 45 points de Giannis Antetokounmpo.

Pour les Celtics en revanche, rien ne va plus. Les finalistes 2022 ont pris une gifle en première période face aux Pacers. Malgré les 41 points de Jayson Tatum, c'est une nouvelle défaite, la cinquième en six matches. Les champions en titre ne vont guère mieux, avec une nouvelle raclée, encaissée à Brooklyn. Les Bulls tiennent leur revanche face aux Hawks. Défait au buzzer il y a quelques jours contre Atlanta, Chicago l'emporte à la sirène avec un panier d'Ayo Dosunmu.

Les Mavericks aussi ont pris leur revanche face aux Wolves de Rudy Gobert (19 points et 15 rebonds), qui était de retour de blessure, après une défaite ces derniers jours. Luka Doncic (25 points, 10 passes, 9 rebonds) et les Texans ont bien négocié la fin de rencontre. Le Thunder a confirmé avec un deuxième succès de suite contre les Blazers, et Orlando a rebondi à Houston, avec une septième victoire en huit matches.

Enfin, les équipes de Los Angeles ont connu des fortunes diverses. Les Lakers ont perdu à Sacramento face à un excellent Domantas Sabonis (13 points, 21 rebonds, 12 passes). LeBron James (30 points, 6 rebonds, 11 passes, 3 contres) a fait son match, mais la défense n'a pas tenu. Les Clippers ont pu aligner leur groupe au complet dans une victoire facile face aux Hornets. Nicolas Batum a brillé avec 21 points et 7 rebonds.