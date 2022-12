L'essentiel de la nuit en NBA : on n'arrête plus les Nets !

Sept matches au menu de la nuit, et l'info principale, c'est la 9e victoire de rang des Nets. Vainqueurs à Cleveland, ils délogent les Cavaliers du podium, et confirment leur statut de meilleure équipe du moment. Pour répondre à un exceptionnel Darius Garland (46 points, 8 passes), Kevin Durant et Kyrie Irving s'y mettent à deux pour permettre à Brooklyn de s'imposer 125-117.

Toujours à l'Est, le Heat repousse les Wolves (113-110) avec un Tyler Herro maladroit, mais décisif. En face, Rudy Gobert rend une copie moyenne (10 points, 8 rebonds) et les Wolves retombent à la 11e place. Mais le plus dingue à l'Est, c'est la victoire improbable des Clippers sur le parquet des Pistons (142-131 a.p). Detroit menait de 14 points à trois minutes de la fin. Mais Killian Hayes et ses coéquipiers vont complètement craquer. Ils vont d'abord encaisser un 16-2 pour finir le 4e quart-temps, puis un 14-3 dans la prolongation !

Du côté Ouest, les Pelicans expédient les affaires courantes face aux Pacers (113-93), sans Zion Williamson, ni Brandon Ingram. La franchise de la Nouvelle-Orléans reprend la 2e place de la conférence Ouest, juste derrière les Nuggets. Un peu plus bas, les Blazers s'accrochent au bon wagon avec leur victoire face aux Hornets (124-113).

Enfin, les mal classés se rebiffent puisque les Rockets s'imposent à Chicago (133-118) avec 36 points de Kevin Porter Jr. et 25 points, 11 rebonds et 6 passes d'Alperen Sengun, tandis que les Spurs repoussent le Jazz (126-122) après s'être fait très peur dans le "money time". Les Rockets et les Spurs ont les Lakers, 13e au classement, dans leur viseur...