L'essentiel de la nuit en NBA : Nikola Jokic est énorme, Boston domine Milwaukee

La soirée de Noël en NBA a commencé avec la victoire des Sixers à New York. Les Knicks ont lâché en dernier quart-temps face au duo James Harden – Joel Embiid. Le premier a compilé 29 points et 13 passes, le second 35 points et 8 rebonds. C'est une huitième victoire de suite pour Philadelphie. Pour les Knicks et Julius Randle (35 points) en revanche, les temps sont durs avec trois revers consécutifs.

Ensuite, les Lakers se déplaçaient à Dallas. Toujours sans Anthony Davis, Los Angeles n'a pas réussi à tenir la distance. Malgré un LeBron James encore très en forme (38 points), les Lakers ont cédé en troisième quart-temps en encaissant 51 points ! Luka Doncic a inscrit 32 points. Les Celtics ont confirmé leur première place de la conférence Est en écrasant les Bucks. Jayson Tatum a brillé avec 41 points quand Milwaukee et Giannis Antetokounmpo (27 unités) s'inclinent pour la troisième fois de suite.

Du côté de la conférence Ouest pour finir, les Warriors ont bien réagi avec une victoire de prestige face aux Grizzlies. Sans Stephen Curry ni Andrew Wiggins, les champions en titre ont bien négocié le début de rencontre et n'ont plus lâché ensuite. Draymond Green a enregistré 13 rebonds et 13 passes, et Jordan Poole a marqué 32 points. Enfin, les Nuggets ont disposé des Suns grâce à un énorme Nikola Jokic (41 points, 15 rebonds, 15 passes). La prolongation a été explosive entre les deux équipes et c'est Denver qui l'emporte pour prendre seul la première place de l'Ouest.