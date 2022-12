L'essentiel de la nuit en NBA : New York et Brooklyn enchaînent, Nikola Jokic géant

Les Hornets sont déjà au fond du trou depuis quelques temps et ils sont tombés sur un énorme Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets a compilé un triple-double de folie avec 40 points, 27 rebonds et 10 passes dans la victoire de Denver. Huitième défaite consécutive pour Charlotte. Autre grosse performance de la soirée : Kevin Durant, auteur de 43 points à Detroit. L'ailier a inscrit 26 points dans le troisième quart-temps pour renverser les Pistons de Killian Hayes (10 points et 8 passes) qui étaient pourtant devant à la pause.

Le Magic a confirmé à Boston, avec une nouvelle victoire. Les Celtics montrent des signes de faiblesse depuis quelques matches et c'est une sixième victoire de suite pour le Magic ! Les Knicks aussi maintiennent en vie leur série de victoires avec sept désormais. Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle ont marqué 79 points. Les Bulls ont sombré à Minnesota, en encaissant 150 points... Les Wolves étaient encore privés de Rudy Gobert, touché à la cheville gauche, mais Anthony Edwards a été superbe avec 37 points et 11 passes.

Comme Stephen Curry n'est pas là, Jordan Poole est monté d'un cran pour les Warriors en collant 43 points aux Raptors. Les Canadiens sont dans le dur avec cinq défaites consécutives. Les Wizards aussi sont en grande difficulté actuellement. Chez les Lakers d'un très bon LeBron James (33 points), les joueurs de Washington ont ainsi encaissé une dixième défaite de rang...