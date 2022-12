L'essentiel de la nuit en NBA : New Orleans prend la tête à l'Ouest, dix à la suite pour Brooklyn

Même si les Pistons de Killian Hayes (5 points et 3 passes) ont réussi à mettre fin à leur série de six revers de suite, le Français s'est surtout illustré avec un mauvais geste face à Orlando. Il a frappé au visage Moritz Wagner, qui l'avait poussé dans le décor. Les deux joueurs ont logiquement été expulsés. De leur côté, les Wizards ont pris le meilleur sur les Suns, avec 30 points de Rui Hachimura. Troisième victoire de suite pour les joueurs de la capitale.

Les Bulls ont renversé les Bucks. Ils étaient menés de onze points à deux minutes de la fin, mais ont arraché une prolongation avant de l'emporter. DeMar DeRozan (42 points) a été plus décisif que Giannis Antetokounmpo (45 points et 22 rebonds). Quatrième défaite de suite pour les champions 2021, qui sont doublés au classement de la conférence Est par les Nets. Brooklyn a résisté à une équipe accrocheuse d'Atlanta, pourtant privée de Trae Young, De’Andre Hunter et Clint Capela. Kevin Durant et Kyrie Irving (54 points) enregistrent ainsi une dixième victoire de suite !

Les Lakers de LeBron James (27 points) ont logiquement chuté à Miami, en perdant notamment 26 ballons dans la partie ! Les Warriors, privés de Stephen Curry, Andrew Wiggins et Klay Thompson, ont tout de même obtenu une troisième victoire de suite face à Utah. Lauri Markkanen (29 points et 16 rebonds) et le Jazz sont passés à côté de leur dernier quart-temps.

Enfin, la défaite des Nuggets à Sacramento, malgré les 40 points de Nikola Jokic, a une double conséquence. Déjà, elle met fin à une série de cinq victoires de suite pour Denver. Ensuite, elle laisse la première place de la conférence Ouest aux Pelicans. Zion Williamson a inscrit 43 points, son record en carrière, dont les 14 derniers de son équipe pour dominer les Wolves de Rudy Gobert (10 points et 8 rebonds). New Orleans a le même bilan que Denver mais domine désormais la conférence Ouest alors que Minnesota reste sur quatre revers consécutifs.