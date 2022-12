L'essentiel de la nuit en NBA : New Orleans enfonce à nouveau Phoenix, Joel Embiid est géant

Bis repetita pour les Pelicans. Encore opposés aux Suns, Zion Williamson (35 points) et ses coéquipiers ont de nouveau gagné. Chris Paul a certes envoyé les deux équipes en prolongation mais, sans Devin Booker, les joueurs de Phoenix s'inclinent et plongent : quatrième défaite de suite ! Pour New Orleans, tout va bien avec sept succès de rang et une première place confirmée de la conférence Ouest.

Les Knicks aussi sur une bonne série. Leur victoire contre les Kings, privés de De’Aaron Fox, est la quatrième de suite. C'est la défense qui paye à New York en ce moment. Après quatre victoires consécutives, les Bucks ont chuté contre les Rockets, qui évoluaient pourtant sans leur coach, endeuillé par la perte de son père, ancien joueur et coach en NBA, Paul Silas. Giannis Antetokounmpo et les autres ont été maladroits de loin face aux 30 points de Jalen Green.

Orlando a le sourire, comme jamais depuis presque deux ans. Le Magic domine pour la deuxième fois de suite les Raptors et avec cette troisième victoire de rang, la franchise signe en effet sa meilleure série depuis février 2021 ! Joel Embiid a été énorme contre les Hornets en collant 53 points et 11 rebonds ! Charlotte a essayé de résister, mais le pivot a sorti les muscles en dernier quart-temps.

Bojan Bogdanovic (38 points) était en forme, sauf qu'en face de lui, ils étaient deux : LeBron James et Anthony Davis. Le premier colle 35 points, le second en ajoute 34 avec en plus 15 rebonds, et les Lakers domptent les Pistons de Killian Hayes (5 points et 9 passes). Enfin, A.J. Griffin est le nouveau monsieur « buzzer » des Hawks. Le rookie a inscrit le panier de la victoire, comme il y a quelques semaines contre Toronto, face aux Bulls au bout de la prolongation, sur un alley-oop.