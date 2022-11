L'essentiel de la nuit en NBA : Nets et Clippers gagnent enfin, Utah ne s'arrête pas

Après avoir déjà battu les Warriors, les Pistons n'étaient pas loin d'un nouvel l'exploit ! Les Bucks ont été poussés dans une fin de match à suspense après avoir pourtant compté 16 points d'avance. Comme d'habitude, Giannis Antetokounmpo a mis ses points (31) mais c'est Jrue Holiday qui a inscrit le panier de la gagne. Avec six victoires en autant de matches, Milwaukee est toujours la dernière équipe invaincue cette saison.

Les résultats de la soirée à retenir sont surtout ceux de Brooklyn et Los Angeles. Les Nets et les Clippers restaient sur quatre défaites de suite et ils ont enfin gagné. Kevin Durant avec ses 36 points a permis aux siens de prendre leur revanche face aux Pacers quand Paul George a été décisif dans les dernières secondes face aux Rockets.

Dans l'ombre et privés de Joel Embiid, les Sixers retrouvent petit à petit des couleurs, avec une victoire à Washington. C'est la troisième de suite. Le Jazz, lui, fait énormément de bruit avec un nouveau succès de prestige contre les Grizzlies (Desmond Bane était absent). Lauri Markkanen a encore été excellent avec 31 points et Utah est sur le podium de la conférence Ouest, alors qu'on promettait une longue, très longue saison aux joueurs de Will Hardy.

Enfin, outre la victoire des Kings à Charlotte, leur deuxième de suite, il faut surtout retenir la grosse prestation des Raptors contre les Hawks. La défense des Canadiens a été impressionnante en étouffant Trae Young. Le meneur de jeu n'a inscrit que 14 points avec un vilain pourcentage (3/13) et surtout, il a perdu pas moins de 10 ballons...