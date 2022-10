L'essentiel de la nuit en NBA : Milwaukee et Portland au sommet, Los Angeles dans les bas-fonds

En battant les Knicks d'un Evan Fournier à 11 points, les Bucks sont toujours invaincus et restent au sommet de la ligue. Giannis Antetokounmpo a encore été dominant avec 30 points. Les Blazers gardent eux aussi la première place de leur conférence, en s'imposant face aux Rockets, sans Damian Lillard blessé et bloqué à l'infirmerie pendant quelques jours.

Le choc de la conférence Est entre Boston et Cleveland a tourné à l'avantage des Cavaliers. Il a fallu une prolongation et 41 points de Caris LeVert pour que Donovan Mitchell et les siens battent les finalistes 2022. C'est une quatrième victoire de suite pour Cleveland. Privés de Brandon Ingram et Zion Williamson, les Pelicans n'ont pas pu tenir face à Phoenix. Les Nuggets ont réussi à surmonter une soirée moyenne de Nikola Jokic, avec un Bones Hyland à 26 points, pour écarter le Jazz.

Du côté des grosses équipes malades, les Sixers vont mieux. Il faut dire que Tyrese Maxey a collé 44 points aux Raptors. Les Lakers, eux, sont toujours souffrants après un revers contre Minnesota et un grand Rudy Gobert (22 points, 21 rebonds). C'est leur cinquième défaite de suite et LeBron James attend toujours une victoire cette saison...

Killian Hayes (deux points) n'a guère brillé avec les Pistons, qui ont perdu face à Atlanta. Detroit a donc le même bilan qu'Orlando, enfin victorieux cette saison, en disposant des Hornets. La statistique de la soirée est pour DeMar DeRozan. En marquant 33 points dans la défaite à San Antonio, l'arrière des Bulls a dépassé les 20 000 inscrits en carrière. Seuls 54 joueurs ont atteint cette barre mythique dans l'histoire de la NBA.