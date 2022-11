L'essentiel de la nuit en NBA : Milwaukee enfonce Dallas, ça rigole pour Golden State, Miami et Boston

Les favoris ont fait le travail dimanche soir. Du côté des leaders de la conférence Est, on n'a pas tremblé. Même privés de Jayson Tatum, les Celtics d'un très bon Jaylen Brown (36 points) ont dominé les Wizards. Troisième victoire de suite et douzième en treize matches pour les finalistes 2022. Milwaukee a plongé Dallas dans la crise, avec une quatrième défaite de suite pour les Texans. Giannis Antetokounmpo (30 points) et un Grayson Allen bouillant à 3-pts (7/8) ont pris le meilleur sur Luka Doncic (27 unités).

Le Heat a aussi signé la passe de trois, en battant les Hawks avec un Bam Adebayo encore en grande forme (32 points). Les Cavaliers et les Sixers ont été sérieux pour disposer respectivement des faibles Pistons et du Magic, qui lui reste sur quatre revers de rang. Pourtant, face à Cleveland, Killian Hayes a été bon avec 16 points et 8 passes. Evan Fournier, lui, n'a pas joué dans la défaite des Knicks contre Memphis. Une rencontre marquée par le triple-double de Ja Morant (27 points, 14 passes et 10 rebonds). Le voisin new-yorkais, Brooklyn, a lui écarté Portland, avec 31 points de Kevin Durant et 29 unités de Seth Curry.

Rudy Gobert (9 points et 10 rebonds) et les Wolves n'ont pas réussi à rebondir face aux Warriors. Avec trois victoires de suite, et cinq en six matches, les champions en titre vont mieux et Stephen Curry frôle le triple-double (25 points, 11 rebonds et 8 passes). La performance de la soirée est pour Ivica Zubac. Le pivot des Clippers, coéquipier d'un Nicolas Batum auteur de 4 points et 8 rebonds, a compilé 31 points et 29 rebonds dans la victoire face à Indiana !