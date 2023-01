L'essentiel de la nuit en NBA : Luka Doncic sur son 51, Cleveland et New York soufflent

Gregg Popovich avait promis de maintenir Luka Doncic sous la barre des 50 points. Finalement, le coach des Spurs s'est raté ! Car le Slovène a claqué 51 points aux Spurs, dans la sixième victoire de suite des Mavericks. Paul George aussi a brillé, avec 45 points, mais les Clippers ont cédé dans les derniers instants à Indiana. Tyrese Haliburton a notamment inscrit 14 points dans les quatre dernières minutes de la rencontre.

Fin de mauvaise série pour les Cavaliers et les Knicks. Les premiers ont fait parler leur défense à Chicago, en limitant les Bulls dans les derniers instants. Les seconds ont dominé des Rockets maladroits. Evan Fournier, précieux quand New York a fait la différence, a marqué huit points en vingt minutes. Les Nets poursuivent leur belle série, avec un onzième succès de suite, contre Charlotte, et les Sixers n'ont eu aucun mal à dominer le Thunder. Joel Embiid a réalisé un triple-double (16 points, 13 rebonds et 10 passes).

Les Pistons ont renversé les Wolves de Rudy Gobert (9 points et 10 rebonds) dans le dur. Minnesota avait pourtant le contrôle avant de lâcher et d'enregistrer une sixième défaite consécutive. Ça ne va pas beaucoup mieux à Utah, quatre défaites de suite, qui s'incline sur le fil sur un panier à 3-pts de Tyler Herro. Enfin, les Grizzlies ont mis fin à la série des Pelicans (cinq succès). Ja Morant (32 points et 8 passes) a dominé Zion Williamson (20 points mais 9 ballons perdus) et Memphis a fait le break en fin de rencontre. Ce revers redonne la première place de l’Ouest aux Nuggets.