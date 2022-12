L'essentiel de la nuit en NBA : Luka Doncic géant, Denver confirme et Philadelphie chute

C'est la performance individuelle de la saison et une des plus folles de l'histoire de la NBA. Rien que ça. Face aux Knicks, Luka Doncic a compilé 60 points, 21 rebonds et 10 passes ! Personne avant lui n'avait jamais réussi à afficher de telles statistiques. Cerise sur le gâteau, Dallas a arraché la victoire en prolongation et c'est le Slovène qui avait inscrit le panier qui a permis d'égaliser alors que New York avait encore neuf points d'avance à 30 secondes de la fin !

Joel Embiid aussi a fait sauter les compteurs avec 48 points face aux Wizards. Mais le pivot de Philadelphie et ses coéquipiers ont perdu et les Sixers ont ainsi vu leur série de huit victoires de suite prendre fin. Celle de Denver continue avec un cinquième succès de rang. Les Kings avaient pourtant vingt points d'avance en première période, mais Nikola Jokic (20 points, 11 passes, 9 rebonds) s'est réveillé en troisième quart-temps.

Après trois défaites de suite, les Suns ont retrouvé le sourire avec une victoire face aux Grizzlies. Malgré ses 34 points, Ja Morant et Memphis souffrent en ce moment, avec un quatrième revers en cinq matches. Les Clippers de Nicolas Batum (9 points et 7 rebonds) n'ont eu aucune difficulté à prendre le meilleur sur les Raptors, à Toronto, quand les Lakers ont disposé du Magic à Orlando, avec 28 points de LeBron James.

Les Pacers ont écarté les Hawks quand les Celtics ont repoussé les Rockets avec 38 points de Jayson Tatum et 39 de Jaylen Brown. Le Thunder a maîtrisé la rencontre face aux Spurs et les Warriors ont eu peur face aux Hornets. Les champions en titre ont joué avec le feu face à Théo Maledon (5 points) et Charlotte mais Jonathan Kuminga s'est illustré en fin de partie pour permettre de l'emporter.