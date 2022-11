L'essentiel de la nuit en NBA : Luka Doncic est géant, les Clippers dominent les Blazers, les Knicks s'amusent

Il fallait un Luka Doncic de prestige pour que les Mavericks sortent la tête de l'eau. Le Slovène a donc compilé un cinquième triple-double cette saison, avec 41 points, 12 passes et 12 rebonds, contre les Warriors. Les champions en titre ont été très maladroits, à l'image de Stephen Curry (32 points à 5/14 derrière l'arc), qui n'a pas été aidé par ses lieutenants : Klay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins. Ce trio termine avec un vilain 3/18 à 3-pts... Dallas met ainsi fin à une série de quatre revers de rang.

Autre grosse performance dans cette courte soirée : Norman Powell. Les Clippers étaient bien mal embarqués à Portland, comptant jusqu'à 18 points de retard. Puis, en dernier quart-temps, les Californiens et Nicolas Batum (trois points) renversent la tendance avec un 18-3. Powell inscrit 22 points dans ce dernier acte, pour contrer les 10 unités de Jerami Grant, et l'emporter. Deuxième victoire de suite pour Los Angeles, toujours sans Kawhi Leonard et Paul George, et deuxième défaite de rang pour les troupes de Chauncey Billups.

Enfin, les Knicks n'ont pas fait de détails à Detroit. Les Pistons et Killian Hayes, auteur de 11 points, 6 passes et aucun ballon perdu, n'ont pas résisté plus d'une mi-temps, dans cette troisième défaite consécutive. L'écart était déjà fait après 24 minutes puis Julius Randle (36 points) et compagnie ont enfoncé le clou après la pause pour finir avec une victoire de trente points. Comme toujours depuis deux semaines, Evan Fournier n'a pas joué. Le Français enchaîne ainsi un huitième match bloqué sur le banc...