L'essentiel de la nuit en NBA : Los Angeles battu au buzzer, Phoenix et Boston en forme

La soirée a été riche en événements à retenir. Le premier, c'est le panier décisif d'Andrew Nembhard. Le rookie des Pacers a terrassé les Lakers avec un panier à 3-pts au buzzer. Pourtant, les joueurs de Los Angeles ont compté jusqu'à 17 points d'avance dans cette rencontre, avant de déjouer totalement dans le dernier quart-temps.

Autre panier décisif, celui de Joel Embiid contre Atlanta. Le pivot des Sixers signait son retour, et avec 30 points plus ce tir capital, il n'a pas manqué son rendez-vous. Au niveau des grosses performances, il faut en souligner trois. D'abord Kevin Durant, auteur de 45 points dans la victoire face au Magic. Ensuite Kristaps Porzingis, 41 points (record en carrière) pour dominer les Wolves de Rudy Gobert (19 points et 7 rebonds). Pire encore pour Minnesota : Karl-Anthony Towns s'est blessé... Enfin, Devin Booker a collé 44 points aux Kings.

C'est une cinquième victoire de rang pour les Suns, toujours leaders de la conférence Ouest devant Denver. Contre Houston, les Nuggets ont signé une troisième victoire consécutive avec 63 points du Nikola Jokic – Jamal Murray. Autre série qui continue : celle de Boston, qui monte à quatre succès de rang. Jayson Tatum était de retour et les Celtics ont allumé à 3-pts les Hornets en premier quart-temps, pour s'offrir une victoire facile. Les finalistes 2022 restent les leaders de la ligue avec 17 victoires en 21 matches.

Les Raptors ont pu compter sur les retours de Pascal Siakam et Scottie Barnes pour battre Cleveland. Deuxième défaite en trois matches pour les Cavaliers. Le Jazz aussi va mal en ce moment. En s'inclinant contre les Bulls de DeMar DeRozan (26 points), Utah s'enfonce avec cinq défaites de suite désormais. Pour conclure, Zion Williamson a porté des Pelicans diminués (CJ McCollum et Brandon Ingram absents) vers la victoire, avec un gros match, contre le Thunder : 23 points, 8 rebonds, 8 passes et 3 contres.