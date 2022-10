L'essentiel de la nuit en NBA : les Warriors et les Nets s'inclinent, Milwaukee toujours au sommet

C'était le choc de la conférence Est samedi soir. Atlanta pouvait infliger à Milwaukee sa première défaite de la saison. Mais malgré les efforts de Trae Young (42 points), les Bucks étaient trop forts. Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday ont chacun inscrit 34 unités, dont 30 en seconde période pour le Grec. Dans l'autre rencontre importante à l'Est, Philadelphie a dominé Chicago, avec 25 points de Joel Embiid.

Parmi les revers marquants de la soirée, on retrouve les Warriors qui chutent à Charlotte, après prolongation. Les 31 points de Stephen Curry n'ont pas suffi face aux 31 points de P.J. Washington. Les champions en titre peinent à enchaîner deux succès de rang jusqu'à maintenant. Ensuite, les Nets ont de nouveau perdu, pour la quatrième fois de suite. C'était contre Indiana et le rookie Bennedict Mathurin a brillé avec 32 points. Kevin Durant et Kyrie Irving ont comme souvent accumulé les paniers et les points, mais Brooklyn défend très mal, un problème qui dure depuis le début de saison.

Sale soirée pour Luka Doncic (31 points) également, qui a de nouveau manqué un panier de la gagne face au Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 38 points, et sa bande sont ainsi sur trois succès d'affilée. Pour les Kings en revanche, le sourire revient avec un premier succès cette saison, c'était contre Miami. Enfin, les Grizzlies, privés de Ja Morant, mais avec un Desmond Bane toujours aussi offensif (32 points) s'inclinent sur le fil face à Utah.