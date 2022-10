L'essentiel de la nuit en NBA : les stars brillent, le Heat gagne enfin, Philadelphie perd encore

Au lendemain de la défaite contre les Grizzlies, et après avoir encaissé 49 points face à Ja Morant, les Rockets n'ont pas été gâtés avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Le double MVP a en effet collé 44 points en moins de 28 minutes dans la facile victoire de Milwaukee. Houston, après trois matches, n'a toujours pas gagné.

C'est fait pour Miami en revanche. Le Heat avait, lui aussi, deux défaites au compteur, mais contre Toronto, la franchise floridienne a dominé les débats. Autres victoires faciles à signaler : Dallas qui a mis une gifle de 37 points aux Grizzlies ! Luka Doncic a été brillant avec 32 points, 7 rebonds et 10 passes, quand Morant (20 points) n'avait pas ses jambes de la veille contre Houston. Et Cleveland qui écrase Chicago (32 points d'écart), avec notamment 32 points de Donovan Mitchell.

Le Nuggets, les Clippers et les Celtics ont eux enchaîné. Les premiers grâce à un Nikola Jokic encore en triple-double (19 points, 16 rebonds, 13 passes) et les seconds avec un Paul George à 40 points. L'ailier devait faire plus que d'habitude car Kawhi Leonard et John Wall étaient ménagés. Les derniers ont aussi pu compter sur un joueur à 40 points : Jayson Tatum, très en forme en ce début de saison.

Enfin, la surprise de la nuit est venue de Philadelphie. Les Sixers sont clairement malades dans cette première semaine de compétition puisqu'ils perdent face aux modestes Spurs. Pourtant, pour cette fois, c'est Joel Embiid qui était dominant, avec 40 points marqués, et James Harden qui est passé à côté, avec seulement 12 points à 4/18 au shoot. Les troupes de Doc Rivers attendent toujours une victoire après trois matches...