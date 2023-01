L'essentiel de la nuit en NBA : les Nuggets dominent les Celtics, encore une défaite pour les Bucks

Le choc de ce début d'année 2023 a tourné en faveur de Denver. Les Celtics, bien stoppés par les Nuggets, n'ont pas affiché leur niveau habituel en attaque. Nikola Jokic et ses coéquipiers ont fait la différence en troisième quart-temps et gagné cette partie avec autorité. Le double MVP a encore été superbe avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes, face à un Jayson Tatum moins inspiré (25 points). Les finalistes 2022 voient leur série de quatre succès s'interrompre et les Nuggets conservent leur première place de la conférence Ouest.

Derrière Denver au classement, Memphis suit le mouvement en battant Sacramento. Ja Morant (35 points, 8 rebonds et 5 passes) et sa bande ont fait le break en début de dernier quart-temps. Les Kings ont cédé face aux 21 rebonds offensifs des Grizzlies. Symbole de cette domination dans la raquette : Steven Adams (11 points et 23 prises) a gobé 13 rebonds offensifs ! Troisième victoire de suite pour Memphis.

Enfin, les Bucks n'ont pas existé face à des Wizards pourtant privés de Bradley Beal. Les champions 2021 se présentaient sans Khris Middleton, absent depuis un moment, mais aussi sans Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo. Diminués, les hommes de Mike Budenholzer ont rapidement accusé un retard face au duo Kristaps Porzingis - Daniel Gafford, sans jamais revenir ensuite. Pour Washington, c'est une cinquième victoire de suite, alors que pour Milwaukee, c'est un cinquième revers en six matches...