L'essentiel de la nuit en NBA : les Nets et les Warriors s'enfoncent, le Thunder brille

Steve Nash est parti, mais les problèmes n'ont évidemment pas été résolus d'un coup pour Brooklyn. Malgré les 32 points de Kevin Durant, les Nets sont ainsi tombés à domicile (99-108), renversés par les Bulls d'un Zach LaVine flamboyant dans le dernier quart-temps. L'arrière y inscrit 20 de ses 29 points alors qu'en face, Kyrie Irving, empêtré dans une nouvelle polémique, a été fantomatique (4 points à 2/12 au tir).

C'est aussi compliqué pour les Warriors. Les champions en titre vivent un "road trip" cauchemardesque, avec une nouvelle défaite (116-109) à Miami. Encore une fois, c'est le banc de Golden State qui a pris l'eau, avec un Jordan Poole à 3/10 au tir, dont 1/7 à 3-points, qui a surtout enchaîné les marchers pour 5 balles perdues. Actuellement 12e à l'Ouest avec 3 victoires pour 5 défaites, les hommes de Steve Kerr ont du travail...

Du côté d'Oklahoma City et de Phoenix, ça rigole par contre. La jeune troupe du Thunder peut ainsi s'appuyer sur un Shai Gilgeous-Alexander en pleine forme (34 points, 6 passes) et engrange une nouvelle victoire (116-108) face au Magic. Quant aux Suns, ils restent invaincus à domicile (116-107) en maîtrisant les Wolves de Rudy Gobert. Avec 29 points de Cam Johnson, Chris Paul et ses camarades ont ainsi particulièrement bien limité Rudy Gobert, qui n'a pas inscrit un panier du match !