L'essentiel de la nuit en NBA : les Lakers passent la cinquième, trois de suite pour les Bulls

LeBron James est toujours aussi géant. Avec 37 points, 8 rebonds et 7 passes, la star des Lakers a brillé à Sacramento. Dans une rencontre où les défenses étaient absentes, Russell Westbrook, Dennis Schroder et Thomas Bryant ont parfaitement secondé le « King » et Los Angeles enregistre une cinquième victoire de suite. Au classement, les Californiens ne sont plus loin du Jazz, qui s'est incliné à Chicago face au duo Zach LaVine – DeMar DeRozan (71 points). Le premier a inscrit trois tirs primés en dernier acte, quand le second a collé 15 points pour renverser le Jazz. Troisième victoire d'affilée pour Chicago, sixième défaite en sept matches pour Lauri Markkanen et ses coéquipiers.

Les Celtics ont bataillé pour repartir de San Antonio avec la victoire. Jayson Tatum (34 points) et Jaylen Brown (29 points) ont comme toujours assuré côté Boston, face à une équipe texane privée de Keldon Johnson, Jakob Poeltl et Devin Vassell. Les finalistes 2022 ont fait la différence dans les dernières secondes, après un panier de Tatum et des lancers-francs. Deuxième victoire de suite pour Boston et quatrième défaite en cinq rencontres pour les troupes de Gregg Popovich.

Les Mavericks avaient été giflés par les Celtics mais ils n'ont eu aucun mal à rebondir, avec une victoire facile face aux Pelicans, qui jouaient sans Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum. Luka Doncic (34 points, 10 rebonds et 10 passes) et Christian Wood ont dominé le premier quart-temps avec presque vingt points d'avance et Dallas n'a plus tremblé ensuite de toute la partie. Deuxième défaite de suite pour Golden State, qui s'incline face à Orlando malgré les retours d’Andre Iguodala et Andrew Wiggins. Paolo Banchero et Franz Wagner ont marqué 49 points.