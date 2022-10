L'essentiel de la nuit en NBA : les Lakers chutent encore, Utah s'éclate

La soirée de dimanche a débuté avec une nouvelle défaite des Lakers, contre les Blazers. C'est la troisième de la saison et Los Angeles attend toujours une victoire. Damian Lillard, avec 41 points, a rayonné. L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, a également perdu, face aux Suns. Devin Booker (35 points) était trop fort.

Au rayon des rebonds, on peut signaler les succès de Golden State et de Minnesota. Les premiers ont réalisé une première période exceptionnelle avec 89 points marqués ! La seconde période fut moins aboutie et les champions en titre ont finalement arraché une victoire plus courte que prévu. Les seconds ont encore battu le Thunder, avec 15 points et 15 rebonds de Rudy Gobert. Les Wolves avaient déjà battu Oklahoma City quelques jours auparavant.

Du côté de la conférence Est, les Hawks ont perdu contre les Hornets. C'est une première défaite pour Atlanta. Les Cavaliers ont pris le meilleur sur les Wizards, qui eux aussi s'inclinent pour la première fois, avec encore une grosse performance de Donovan Mitchell, auteur de 37 points.

Enfin, la surprise, c'est la victoire d'Utah à New Orleans, avec notamment 31 points de Lauri Markkanen. Le Jazz continue de surprendre après avoir déjà disposé des Nuggets et des Wolves. On promettait une saison très compliquée à ce groupe, mais il s'éclate et n'a toujours pas perdu ! En revanche, pour les Pelicans, sale soirée : d'abord avec la défaite évidemment, mais aussi à cause des blessures de Brandon Ingram et Zion Williamson. Les deux stars ont quitté leurs coéquipiers avant la fin de rencontre, sans jouer la prolongation donc.