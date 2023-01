L'essentiel de la nuit en NBA : les Grizzlies et les Nuggets au sommet, les Celtics réagissent

Après la large défaite contre Oklahoma City, avec notamment 150 points encaissés, on attendait les Celtics à Dallas pour une réaction face à une équipe très en forme. Les Mavericks restaient en effet sur sept victoires de suite. Jayson Tatum (29 points, 14 rebonds, 10 passes) et les finalistes 2022 ont parfaitement rebondi avec une rencontre dominée du début à la fin. Fin de série donc pour Luka Doncic (23 points, 9 rebonds) et les Texans.

Même scénario dans l'autre choc de la soirée, entre les Nuggets et les Clippers (privés de Nicolas Batum). Denver a bien attaqué la partie, Los Angeles pas du tout et l'écart a rapidement été fait. Nikola Jokic (12 points, 9 passes) et ses coéquipiers mènent de 19 points quand ils passent un 19-0 en deuxième quart-temps ! Le match est plié, quatrième défaite consécutive pour les Clippers et les hommes de Michael Malone peuvent garder leur première place de la conférence Ouest. Car derrière, ça pousse. Les Grizzlies ont enregistré une cinquième de victoire de suite à Orlando, pour afficher le même bilan que Denver. Ja Morant et Jaren Jackson Jr ont inscrit respectivement 32 et 31 points. Paolo Banchero, avec 30 unités, a fait ce qu'il a pu.

Enfin, le Jazz a dominé les Rockets avec un Lauri Markkanen de feu : 49 points, nouveau record en carrière ! Utah restait sur cinq défaites de suite, dont plusieurs sur un dernier panier, et le Finlandais a évacué sa frustration dès le premier quart-temps avec 18 points. Houston aura furtivement les commandes en troisième acte, mais le Jazz va passer un 10-0 pour l'emporter. Sixième défaite de suite pour les Texans et onzième en douze matches...