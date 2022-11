L'essentiel de la nuit en NBA : les Cavaliers, les Lakers et les Kings enchaînent

Depuis une semaine, Anthony Davis a redonné le sourire aux Lakers. L'intérieur est dominant et les Spurs n'ont fait que constater les dégâts : 30 points et 18 rebonds pour le All-Star. C'est la troisième victoire d'affilée pour Los Angeles, c'est une cinquième défaite de suite pour San Antonio. Autre grosse performance individuelle : les Warriors ont enfin gagné à l'extérieur en allant vaincre à Houston, avec un excellent Klay Thompson (41 points et 10 paniers à 3-pts).

On peut aussi souligner le bon match de Ben Simmons contre les Grizzlies, privés de Ja Morant. Le joueur a enregistré 22 points, 8 rebonds et 5 passes dans le succès des Nets. Sans oublier que Kyrie Irving signait son retour de suspension avec 14 points. Les Cavaliers ont facilement écarté le Heat avec 25 points de Darius Garland et les Wizards ont bataillé pour l'emporter face à Charlotte. En fin de match, Bradley Beal a pris un coup.

Soirée tranquille pour les Suns qui ont dominé facilement les Knicks. Comme c'est le cas depuis quelques jours, Evan Fournier n'a pas foulé le parquet. L'autre Français de la soirée, Kilian Hayes, a compilé 9 points et 6 passes dans la défaite des Pistons contre Sacramento. De'Aaron Fox (33 points) et les Kings sont en grande forme avec six succès de suite. Detroit en revanche reste sur dix défaites en onze matches.

Enfin, les Mavericks ont perdu contre Denver et Luka Doncic a encore manqué le tir de la gagne. Ce n'est pas la première fois cette saison pour le Slovène, moins en forme que dernièrement dans cette partie, avec 22 points marqués seulement. Grosse victoire pour les Nuggets qui évoluaient sans Nikola Jokic et Jamal Murray, toujours à l'isolement.