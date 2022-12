L'essentiel de la nuit en NBA : LeBron James superbe, les Pelicans dominent les Sixers

Pour cette avant-dernière soirée de l'année 2022, les stars NBA ont réussi de grosses performances. LeBron James, pour ses 38 ans, s'est offert un énorme match avec 47 points, 10 rebonds et 9 passes à Atlanta. Il a redonné le sourire à Los Angeles. De son côté, Zach LaVine a collé 43 points aux Pistons, comme Giannis Antetokounmpo, qui ajoute 20 rebonds et 5 passes à ses 43 unités. Les Bucks ont dominé les Wolves, privés de Rudy Gobert, pour stopper leur série noire de quatre défaites de suite. Minnesota en revanche ajoute un cinquième revers à sa série...

Les Wizards continuent d'accumuler les succès, avec un quatrième de suite face à une équipe d'Orlando diminuée par les suspensions de la NBA, suite à l'altercation à Detroit. Les Suns ont perdu 25 ballons à Toronto et cédé dans les derniers instants face à un Gary Trent Jr. à 35 points. Les Warriors ont le sourire avec une quatrième victoire de suite, face à Portland. Jordan Poole et Klay Thompson ont inscrit 72 points et les champions en titre ont passé un 18-4 dans les six dernières minutes.

De son côté, Sacramento a plongé Utah dans une petite crise. Malgré sa fracture au pouce droit, Domantas Sabonis continue de briller avec 28 points, 11 rebonds et 8 passes. Lauri Markkanen aussi (36 unités) mais il a manqué le tir de la gagne. Le Jazz enregistre ainsi une troisième défaite de suite.

Au sommet de l'Ouest, les Pelicans s’accrochent à leur première place, avec leur victoire contre Philadelphie. Zion Williamson (36 points) et Joel Embiid (37 points) ont livré une grosse bataille à l'intérieur quand CJ McCollum a joué les arbitres avec 42 points et 11 paniers primés ! Cinquième victoire de suite pour New Orleans, qui devance toujours Denver au classement. Les Nuggets ont disposé du Heat dans les derniers instants, Jamal Murray marquant sept points en 55 secondes pour conclure la partie.