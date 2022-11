L'essentiel de la nuit en NBA : le Jazz revient au sommet, Philadelphie chute contre Minnesota

Le gros match de la soirée se déroulait entre Portland et Utah. C'est le Jazz qui est venu s'imposer dans l'Oregon grâce à un excellent Jordan Clarkson dans les dernières minutes. Sale soirée pour les Blazers car non seulement ils s'inclinent, mais avec cette défaite, ils laissent aussi leur place au sommet de la conférence Ouest au Jazz. Sans oublier, en plus, que Damian Lillard est sorti sur blessure.

Toujours à l'Ouest, les Clippers n'ont eu aucun mal à se défaire des Spurs. Pour son deuxième match de retour de blessure, Kawhi Leonard a inscrit 11 points, Nicolas Batum seulement trois. Rudy Gobert aussi a gagné, en compilant 8 points et 13 rebonds face aux Sixers, qui voient donc leur série de trois succès se terminer. Joel Embiid (32 points) était orphelin de Tyrese Maxey, blessé la veille et qui sera absent plusieurs semaines.

Du côté de la conférence Est, les deux matches ont été accrochés. Les Hawks ont réussi à s'imposer en prolongation contre les Raptors, alors que ces derniers avaient pourtant le match en mains en dernier quart-temps. Le rookie d'Atlanta, AJ Griffin, a particulièrement brillé en prolongation. Les joueurs d'Atlanta restent ainsi sur le podium de leur conférence derrière Boston et Milwaukee. Enfin, Indiana continue d'empiler les victoires avec un quatrième succès consécutif, contre Orlando. Les Floridiens sont toujours privés de Paolo Banchero et le duo Tyrese Haliburton (22 points, 14 passes) - Myles Turner (20 points, 11 rebonds) tourne toujours aussi bien pour les Pacers.